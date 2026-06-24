ГПС: за последние дни предотвращен ввоз из Ирана более 41 кг наркотиков - ФОТО

Государственная пограничная служба Азербайджана предотвратила очередную попытку незаконной доставки наркотиков из Ирана с использованием беспилотного летательного аппарата.

Как сообщили в ГПС, на участке, охраняемом пограничным отрядом «Горадиз», был обнаружен и обезврежен БПЛА, пытавшийся пересечь государственную границу для переброски наркотических веществ.

В ходе осмотра территории сотрудники службы изъяли 10 кг 600 г наркотиков, среди которых 10 кг 550 г марихуаны и 50 г опия.

Кроме того, на участках ответственности пограничных отрядов «Гёйтепе» и «Лянкяран» были выявлены дополнительные партии марихуаны весом 6 кг 478 г и 24 кг 90 г соответственно.

По всем выявленным фактам проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

В ГПС подчеркнули, что благодаря мерам по охране государственной границы и противодействию контрабанде наркотиков за последние дни удалось предотвратить ввоз из Ирана в Азербайджан в общей сложности 41 кг 168 г наркотических средств.