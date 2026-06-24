В Баку задержан мужчина, который разбивал свой телефон об автомобили и требовал деньги - ВИДЕО

В Баку задержан мужчина, который намеренно ударял находящимся в руке мобильным телефоном по движущемуся автомобилю, после чего требовал у водителя денежную компенсацию.

Его личность была установлена сотрудниками полиции.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный — ранее судимый за грабеж и кражу Эльман Гусейнов, 1987 года рождения.

В результате расследования также установлено, что он неоднократно пытался получать деньги от граждан по аналогичной схеме.

По факту проводится расследование, в отношении мужчины принимаются меры правового характера.