Сегодня - профессиональный праздник моряков

Ежегодно 25 июня отмечается как День моряка.

25 июня во всем мире - Международный день моряка. В нашей стране этот день также отмечается как профессиональный праздник «День моряка».

Международный день моряка отмечается в системе международных дней ООН по инициативе Международной морской организации. Решение о праздновании этого дня было принято государствами-членами организации в 2010 году на конференции в столице Филиппин - Маниле. Учреждение специального дня для представителей всех морских профессий было признано необходимым в знак признания их неоценимого вклада в развитие международной торговли, мировой экономики и гражданского общества в целом.

Темой Международного дня моряка в этом году стала «Они несут и мировую торговлю, и риски». Эта тема напоминает о том, что моряки никогда не должны становиться жертвами или инструментом геополитических конфликтов. Правительства и промышленный сектор несут ответственность за их поддержку и защиту путем сохранения трудовых стандартов, уважения международного права и обеспечения безопасности всех моряков.

В обращении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю этого знаменательного дня говорится: «Почти 90 процентов всех товаров и продуктов - от продуктов питания до медикаментов, от энергоносителей до других насущных потребностей - доставляются нам морским путем. Однако когда между государствами возникают конфликты, моряки часто оказываются в самом центре событий. В результате недавних событий в Ормузском проливе десятки тысяч моряков оказались в сложном положении, работая вдали от родины, чтобы обеспечивать мир топливом и продовольствием. Большинство людей, живущих на суше, осознают жизненно важное значение моря и морских перевозок только во время кризиса. По этой причине их иногда называют людьми, страдающими «морской слепотой». Давайте с почтением вспомним о мужестве и профессионализме моряков и будем рядом с ними, чтобы они могли противостоять любым штормам».

В обращении же генерального секретаря Международной морской организации Арсенио Домингеса было доведено до внимания, что миллионы моряков ежедневно обеспечивают непрерывность глобальной торговли: «Продукты питания на нашем столе, энергия, приводящая в движение наши экономики, лекарства, доставляемые в больницы, и бесчисленное множество товаров, поддерживающих нашу повседневную жизнь, зависят от самоотверженного труда людей, работающих в море. Их вклад в глобальную экономику неоценим, однако этот труд зачастую остается невидимым. Отмечаемый в этом году Международный день моряка приходится на период, когда многие моряки все еще осуществляют деятельность в условиях высоких рисков для безопасности и неопределенности. Хотя недавние события дают надежду на снижение напряженности, многочисленные члены экипажей по-прежнему несут службу в затронутых регионах, продолжая профессионально и стойко выполнять свои обязанности в сложных условиях. По мере того как морское сообщество движется к более стабильному будущему, важно не забывать о людях, стоящих за глобальным судоходством. Их безопасность, благополучие и достоинство должны оставаться общим приоритетом как морской индустрии, так и международного судоходного сообщества».

Как и во всем мире, в Азербайджане профессия моряка и деятельность моряков высоко ценятся. В нашей стране профессиональный праздник «День моряка» был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 июня 2014 года.

Судоходство в Азербайджане имеет древнюю историю. В период Советского Союза Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание и заботу развитию этой сферы в нашей республике. В годы независимости эта важная сфера, Каспийский флот, была сохранена именно благодаря Великому лидеру, а в секторе морского транспорта были осуществлены коренные реформы. На основании поручений и рекомендаций Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего курс Общенационального лидера, была еще более усовершенствована работа морских портов, а также Судостроительного завода и судоремонтных предприятий.

14 мая 2018 года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят Гарадагского района столицы. В результате дальновидной политики главы нашего государства этот важный объект в настоящее время превратился в один из важнейших компонентов Среднего коридора, актуального в глобальном масштабе.

Источник: АЗЕРТАДЖ