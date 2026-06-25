Сегодня в Азербайджане отмечается день Ашура

25 июня в Азербайджане отмечается день Ашуры.

Как сообщает 1news.az, Ашура приходится на 10-й день месяца Мухаррам, первого месяца исламского лунного календаря.

В Азербайджане традиционно в этот день проводятся акции по сдаче крови. В этом году Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики совместно с Управлением мусульман Кавказа также организуют масштабную донорскую акцию.

Связанные с этим мероприятия пройдут при организации Министерства здравоохранения, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО), Фонда молодежи, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Республиканского банка крови, Азербайджанского института теологии, Фонда пропаганды духовных ценностей, Бакинского теологического колледжа, Национального форума НПО, Общества Красного Полумесяца Азербайджана и Союза волонтерских организаций Азербайджана. В акции также примут участие добровольцы и представители общественности.

Основная цель акции - способствовать устранению некоторых ошибочных представлений и традиций, связанных с Ашурой, правильно разъяснить значение этого дня, продвигать религиозные обряды, основанные на ценностях добра, взаимопомощи и гуманизма, а также укреплять чувство социальной ответственности.

Собранная кровь будет использована для лечения людей, страдающих гемофилией, талассемией и другими заболеваниями.