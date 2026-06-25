Убытки «Издательства Азербайджан» выросли на 6%

ООО "Издательство Азербайджан" завершило 2025 год с убытком в размере 1,952 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 6% больше, чем годом ранее.

Доходы издательства за прошлый год составили 5,288 млн манатов, снизившись на 6,6%, а расходы сократились на 3,55% - до 7,24 млн манатов.

На 1 января 2026 года активы компании составили 29,222 млн манатов, что на 6,1% меньше в годовом сравнении. Обязательства выросли на 8% - до 823 тыс. манатов, а балансовый капитал сократился на 6,4% - до 28,398 млн манатов.