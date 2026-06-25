Более 2530 доноров сдали кровь в рамках акции ко дню Ашура в Азербайджане - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Согласно данным на 14:00, в акции по сдаче крови по случаю дня Ашура приняли участие 2 534 человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство здравоохранения, объем собранной крови составил 1140,3 литра.

13:05

По предварительным данным на 12:00, 1 701 добровольный донор сдал кровь.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В результате к указанному времени собрано в общей сложности 765.45 литра крови.

10:03

В мечети «Тезепир» началась акция по сдаче крови в связи с днем Ашура.

Как сообщает AПА, в акции по сдаче крови примут участие председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде, а также представители отдельных религиозных общин, действующих в нашей стране.

Акция по сдаче крови проводится по инициативе Управления мусульман Кавказа и при совместной организации Министерства здравоохранения.

Собранная в ходе акции кровь будет использована для лечения людей, страдающих гемофилией, талассемией, а также другими заболеваниями.

Места проведения акции: