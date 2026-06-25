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Citynet обновился - стало ещё удобнее для каждого

First News Media11:00 - Сегодня
Citynet обновился - стало ещё удобнее для каждого

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана Citynet в рамках обновлённой стратегии осуществил масштабный переход к передовым технологиям.

Новый слоган компании «Живи комфортно с Citynet» отражает стремление компании сделать использование интернета в повседневной жизни клиентов максимально простым, удобным и доступным.

Теперь подключиться к любому тарифу можно всего в три клика. Обновлённый веб-сайт предлагает более простой, быстрый и адаптированный для мобильных устройств интерфейс. Кроме того, новое мобильное приложение позволяет абонентам удобно управлять своим аккаунтом, проверять баланс, подключать автоматические платежи, получать оперативные уведомления и обращаться в службу поддержки. Приложение доступно на платформах iOS и Android.

В рамках новой стратегии, Citynet также оптимизировал свою тарифную линейку. Теперь каждый пользователь сможет легко выбрать предложение, соответствующее его бюджету и привычкам пользования интернетом. Кроме того, Citynet представил специальный тариф «TələbəPlus» для студентов и социально ориентированные тарифы «Qayğı». Подробную информацию о каждом из тарифов можно получить на сайте www.citynet.az.

Citynet также отразил обновлённую стратегию в своей визуальной идентичности. Каждый элемент нового фирменного стиля несёт особый смысл: круг символизирует непрерывность предоставления услуг, а плавные изогнутые линии отражают динамичную и гибкую природу высокоскоростного интернета. Центральным элементом логотипа является буква «c», а точка символизирует надёжное и стабильное соединение. Символ Wi-Fi отражает идею комфортного подключения, яркий розовый цвет символизирует оптоволоконные технологии, а зелёный - стабильный сигнал. Благодаря оптимизированным тарифам, более доступным услугам, усиленной клиентской поддержке и решениям, адаптированным под потребности пользователей, Citynet делает цифровые сервисы более удобными и доступными для каждого.

Стоит отметить, что Citynet TV также предоставляет пользователям доступ к избранным телеканалам, включая Digiturk, Setanta Sports, Dizi Channel и FilmBox, а также к популярным стриминговым и развлекательным платформам, таким как YouTube, Netflix, Amazon Prime и Spotify.

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана Citynet, предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. Citynet имеет широкую сеть обслуживания как в Баку так и в различных регионах Азербайджана. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. Citynet входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

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