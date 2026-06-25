Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при

Согласно календарю Международной федерации дзюдо, 26–28 июня в китайском городе Циндао пройдет турнир Гран-при по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях, которые дают лицензионные очки на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, 17 азербайджанских дзюдоистов (11 мужчин, 6 женщин) испытают свои силы в 10 весовых категориях.

В турнире, который продлится три дня, на татами выйдут 502 дзюдоиста (267 мужчин, 235 женщин) из 58 стран.

В судейской коллегии соревнований, входящих в серию Мирового тура, также будет представлен член Судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории «А» Назим Умбаев.

Отметим, что Зелим Коцоев (-100 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг) пропустят турнир из-за травмы.

Мужчины

-60 кг

Ахмед Юсифов

Балабей Агаев

-66 кг

Руслан Пашаев

Тофиг Мамедов

-73 кг

Рашид Мамедалиев

-81 кг

Хидаят Гейдаров

Зелим Цкаев

-90 кг

Аслан Коцоев

Мурад Фатиев

+100 кг

Джамал Гамзатханов

Ушанги Кокаури

Женщины

-48 кг

Кёнуль Алиева

Шафаг Гамидова

-52 кг

Гюльтадж Мамедалиева

Лейла Алиева

-63 кг

Фидан Ализаде

-70 кг

Судаба Агаева