Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при
Согласно календарю Международной федерации дзюдо, 26–28 июня в китайском городе Циндао пройдет турнир Гран-при по дзюдо.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях, которые дают лицензионные очки на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, 17 азербайджанских дзюдоистов (11 мужчин, 6 женщин) испытают свои силы в 10 весовых категориях.
В турнире, который продлится три дня, на татами выйдут 502 дзюдоиста (267 мужчин, 235 женщин) из 58 стран.
В судейской коллегии соревнований, входящих в серию Мирового тура, также будет представлен член Судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории «А» Назим Умбаев.
Отметим, что Зелим Коцоев (-100 кг) и Мадина Кайсинова (+78 кг) пропустят турнир из-за травмы.
Мужчины
-60 кг
Ахмед Юсифов
Балабей Агаев
-66 кг
Руслан Пашаев
Тофиг Мамедов
-73 кг
Рашид Мамедалиев
-81 кг
Хидаят Гейдаров
Зелим Цкаев
-90 кг
Аслан Коцоев
Мурад Фатиев
+100 кг
Джамал Гамзатханов
Ушанги Кокаури
Женщины
-48 кг
Кёнуль Алиева
Шафаг Гамидова
-52 кг
Гюльтадж Мамедалиева
Лейла Алиева
-63 кг
Фидан Ализаде
-70 кг
Судаба Агаева