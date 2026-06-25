Иран просит ФИФА не проводить церемонии в честь ЛГБТ в матче ЧМ-2026 с Египтом

Сборная Ирана направила официальную просьбу к ФИФА не проводить церемонии и не использовать рекламные вставки с атрибутикой ЛГБТ во время матча III тура группового этапа чемпионата мира - 2026 с национальной командой Египта.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на RMC Sport.

"Федерация футбола Исламской Республики Ирана очень серьёзно относится к этому вопросу и изложила свою позицию перед ФИФА. Иран и Египет - две мусульманские страны, разделяющие глубокие культурные и религиозные узы. Взгляды, выраженные обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые населением этих двух стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе", - приводит издание слова неназванного представителя иранской сборной.

Игра пройдёт в эту субботу на стадионе "Люмен Филд" Сиэтле. Начало - в 07:00 по Баку.