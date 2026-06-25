Франция задержала очередной танкер российского теневого флота - ВИДЕО
Военно-морские силы Франции задержали в море танкер Deliver, который следовал транзитом у побережья Сицилии в нарушение международного морского права.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети Х.
«Данная акция против «теневого флота», проведенная спустя всего несколько дней после аналогичной операции Великобритании, наглядно демонстрирует решимость европейских стран. Мы не позволим «теневому флоту» обходить санкции и финансировать военную машину России», — подчеркнул Макрон.
По словам французского лидера, Европа полна решимости: «Она продолжит предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы увеличить издержки России в этой войне и обеспечить достижение прочного и долгосрочного мира в Украине».
La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.
Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026