В Азербайджане признано более 3 200 зарубежных дипломов

В Агентство по обеспечению качества образования с 15 сентября 2025 года по 13 июня 2026 года поступило 5 607 обращений по вопросу признания документов об иностранном образовании.

Как сообщает Report, согласно данным Министерства науки и образования, по 4 030 заявлениям уже завершена экспертиза.

Из них 3 266 обладателей зарубежных квалификаций получили сертификаты об их признании в Азербайджане, отказано 764 заявителям, продолжается экспертиза по 1 577 обращениям.

Наиболее частые обращения поступают о признании дипломов вузов Турции (1 400), России (998), Украины (593), Великобритании (246) и Грузии (148).

Среди вузов лидерами являются Стамбульский университет (85), Харьковский национальный университет внутренних дел (72), Университет Кютахья Думлупынар (50), Тбилисский гуманитарный учебный университет (46) и Национальный университет гражданской защиты Украины (44).