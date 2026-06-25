Гагика Царукяна хотят лишить неприкосновенности

Генпрокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении неприкосновенности лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

В ведомстве не уточнили, в рамках какого уголовного производства подано ходатайство.

По информации ряда СМИ, вопрос может быть рассмотрен после того, как 26 июня Конституционный суд обсудит обращения политических сил, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня.

По официальным данным ЦИК, партия «Процветающая Армения» получила 58 287 голосов (3,9893%) и не преодолела установленный законом четырехпроцентный проходной барьер. В партии не признали результаты выборов, заявив, что данные Центризбиркома были «нарисованы».

Источник: Sputnik Армения