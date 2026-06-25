Рубио: Израиль и Ливан близки к подписанию заявления о намерениях

Израиль и Ливан близки к подписанию заявления о намерениях, которое может обозначить дальнейший процесс урегулирования между сторонами.

Об этом заявил журналистам в Бахрейне госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС,

"Сегодня будет третий день переговоров между ливанскими и израильскими властями. Вчера, думаю, был очень хороший день. Мы очень близки к тому, чтобы получить заявление о намерениях между двумя странами, которое, как я считаю, начнет очерчивать многообещающее будущее. Это будет процесс, он займет время и потребует большой работы", - сказал Рубио.

По его словам, впервые за 30 лет правительство Ливана напрямую разговаривает с правительством Израиля. Госсекретарь также сообщил, что Вашингтон возобновил механизм мониторинга, в рамках которого CENTCOM взаимодействует с израильскими и ливанскими военными для проверки инцидентов на месте.