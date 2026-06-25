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Вэнс назвал результатом переговоров в Швейцарии создание канала связи с Ираном

First News Media18:30 - Сегодня
Вэнс назвал результатом переговоров в Швейцарии создание канала связи с Ираном

Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана в Швейцарии завершились установлением канала связи между сторонами. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу Unherd.

«Одним из результатов, с которым мы хотели вернуться домой, был канал с иранской стороной [для деэскалации ситуации]. Мы добились этого», - сказал он. Вэнс заявил, что стороны также достигли «очень хорошего» прогресса по Ливану и обсудили разработку механизма деконфликтинга в этой стране.

«Они разговаривают иначе, чем раньше. На это есть множество причин. Но мы должны выяснить, последуют ли за этим действия и будет ли финальная сделка соответствовать тому, что они обещают в общих словах», - отметил вице-президент США.

17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Изначально планировалось, что торжественная церемония подписания пройдет в швейцарском Бюргенштоке 19 июня. Однако в ночь на 18 июня стало известно, что документ был подписан сторонами удаленно.

21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума о взаимопонимании. Как отмечается в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.

Источник: ТАСС

 

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