Сборная Турции завершила ЧМ-2026 победой над США - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Завершился матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турцией и США.
Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкой сборной.
В составе турецкой сборной забитыми мячами отметились Арда Гюлер, Оркун Кёкчю и Каан Айхан.
У американцев голы записали на свой счёт Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.
После заключительного тура сборная США с шестью очками занимает первое место. Турция с тремя баллами обосновалась на последнем месте. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по четыре очка.
07:00
В эти минуты проходит матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и США.
Команды играют на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Счёт в матче 2:1. Стартовый свисток судьи прозвучал в 6:00.
После первого тайма сборная Турции ведёт в счёте - 2:1.
В составе США единственный гол на счету Остон Трасти.
У турецкой сборной забитыми мячами отметились Арда Гюлер и Оркун Кёкчю.
Перед заключительным туром сборная США с шестью очками возглавляет группу и уже гарантирует себе выход в плей-офф. Турция занимает последнее место, не набрав ни одного очка. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по три очка.