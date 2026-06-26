В Лондоне на аукционе продали портрет кисти Пикассо за $1,7 млн

Портрет фотографа Доры Маар, написанный художником Пабло Пикассо, ушел с молотка в Лондоне за 1,3 млн фунтов ($1,7 млн).

Торги организовал аукционный дом Sotheby’s.

Оценочная стоимость произведения составляла от £600 тыс. до £800 тыс. Пикассо написал портрет Маар в ноябре 1936 года, вскоре после их первой встречи и начала отношений. Художник подарил эту работу возлюбленной, которая хранила ее у себя до самой смерти в 1997 году. Впоследствии картина вошла в коллекцию британского бизнесмена и инвестора Джо Льюиса.

Помимо этого, 25 июня с молотка ушел "Портрет стоящего мужчины", написанный французским художником Клодом Моне в 1864 году. Эта картина была продана за £1 млн ($1,3 млн). Также на торгах были проданы полотна "Греющийся старик" Винсента Ван Гога за £895 тыс. ($1,2 млн), "Женщина, добившаяся успеха" Пьера Боннара за £705 тыс. ($930 тыс.) и "Красная женщина с петухом" Марка Шагала за £600 тыс. ($800 тыс.).

Среди проданных в ходе аукциона работ - автопортрет Анри Матисса и "Гримерная актрис" Эдгара Дега за £590 тыс. ($780 тыс.) и картина "На лестнице улицы Рю-де-Мулен" Анри де Тулуз-Лотрека за £500 тыс. ($660 тыс.). Все перечисленные работы были частью коллекции Льюиса.