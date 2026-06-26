Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении
Россия расширила ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух армянских предприятий до устранения ими ранее выявленных нарушений, сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.
Таким образом, приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении.
В ведомстве напомнили, что ранее по результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс». В отношении указанных предприятий был введен режим усиленного лабораторного контроля. «Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий», — сообщили в Россельхознадзоре.
Там подчеркнули, что ведомство ведет работу с армянской стороной по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок.