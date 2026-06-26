ЮНИСЕФ направит в Венесуэлу 48 тонн гуманитарной помощи

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что направит пострадавшей от землетрясения Венесуэле 48 тонн гуманитарных грузов.

"По предварительным данным, 29 июня в Венесуэлу прибудет рейс и доставит 48 тонн медицинского оборудования и средств для обеспечения водоснабжения, санитарии и гигиены из глобального центра снабжения ЮНИСЕФ в Копенгагене", - говорится в заявлении фонда.

Среди гуманитарных грузов, которые ЮНИСЕФ направляет боливарианской республике, перечислены инвалидные коляски, палатки, аптечки первой помощи, таблетки для очистки воды. "Местные команды ЮНИСЕФ работают на месте (в Венесуэле - прим. ТАСС) и оказывают жизненно важную помощь детям и семьям", - отметил фонд.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков, магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. После землетрясения было отмечено порядка 30 афтершоков. По словам министра здравоохранения республики Карлоса Альварадо 235 человек погибли, более 4,3 тыс. получили ранения. Десятки зданий были разрушены. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Правительство страны объявило прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.