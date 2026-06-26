В Дагестане задержали подростка - организатора террористической сети

Задержанный в Дагестане несовершеннолетний администратор крупнейшего международного террористического сетевого сообщества причастен к организации 15 террористических преступлений в 10 регионах РФ.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения", - отметили в ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что задержанный обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и применению мер конспирации.

Также сообщается, что террористическое сетевое сообщество, администратором которого был дагестанский подросток, и его украинские кураторы организовали поджоги машин и церкви в США и странах Европы, эти акты террора координировали агенты спецслужб Украины. В 2025-2026 годах в различных городах США и странах Европы силами участников сообщества организованы поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей, христианской церкви.

Также они осуществили рассылку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов.