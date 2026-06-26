Смертельное ДТП в Агджабединском районе: один водитель погиб, второй госпитализирован

В Агджабединском районе Азербайджана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Qafqazinfo, авария произошла на территории села Муганлы района.

По предварительным данным, автомобиль KIA под управлением жителя района Амиля Аллахъяра оглу Бейлярова (1988 г.р.) столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находился уроженец Шушинского района Гара Рамиль оглу Гасанов (2007 г.р.).

В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести были доставлены в Агджабединскую центральную районную больницу Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Амиля Бейлярова не удалось - он скончался в больнице.

По факту происшествия проводится расследование.