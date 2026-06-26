В Азербайджане изъяли 46 килограммов наркотиков задержано 9 человек - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД изъяло из незаконного оборота 46 килограммов наркотиков и более двух тысяч психотропных таблеток

Как сообщает 1news.az, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана провели очередную серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов незаконного оборота наркотических средств. В результате операций, проведённых как в Баку, так и в ряде регионов страны, правоохранители задержали девять человек, подозреваемых в причастности к распространению запрещённых веществ.

Как отметили в МВД, в ходе проведённых мероприятий были задержаны 37-летний Музадиль Мамедов, 35-летний Кямран Мамедов, 40-летняя Ханым Гардашова, 43-летний Ровшан Насиров, 42-летний Фарид Назаров, 26-летний Орхан Аббасов, 27-летний Эйюб Мамедов, 43-летний Абдулла Мамедов и 36-летний Мусеиб Гасанов.

Во время обысков у задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли в общей сложности 46 килограммов различных наркотических средств. Среди изъятого была марихуана с примесями вредных веществ, героин, опий, гашиш, а также кокаин, относящийся к числу наиболее опасных высокотоксичных наркотиков.

Кроме того, правоохранители изъяли 2087 таблеток психотропных препаратов, в том числе метадон и экстази.

Также были обнаружены электронные весы, используемые для фасовки наркотических средств, и денежные средства в размере 55 270 манатов, которые, по версии следствия, были получены в результате незаконной реализации запрещённых веществ.

По информации МВД, в ходе предварительного расследования установлено, что задержанные занимались организацией незаконного оборота наркотиков на территории Азербайджана, действуя по указанию зарубежных наркоторговцев.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, выявление возможных сообщников и пресечение каналов поставки наркотических средств, продолжаются.