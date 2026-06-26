Суд отклонил иск Роберта Кочаряна против Алена Симоняна

Суд отклонил иск экс-президента Армении Роберта Кочаряна против председателя парламента Алена Симоняна.

Кочарян требовал, чтобы Симонян публично опроверг опубликованную 14 июня 2025 года в Facebook и Telegram информацию, которую он считал ложной и порочащей его достоинство и честь.

Решением суда, с Кочаряна в пользу Симоняна будет взыскано 120 000 драмов (почти $330) в качестве разумной компенсации за расходы на адвокатские услуги. В остальной части вопрос судебных издержек признан урегулированным.

В случае добровольного неисполнения решения оно будет исполнено через Службу принудительного исполнения судебных актов за счет должника.

Источник: Новости-Армения