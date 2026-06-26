В Иране объяснили, кто будет управлять Ормузским проливом

Правила управления Ормузским проливом будут определять Иран и Оман, заявил иранский МИД.

Министры иностранных дел шести аравийских монархий после встречи в Бахрейне 25 июня отвергли любые попытки введения сборов за проход через Ормузский пролив.

«Ормузский пролив находится в территориальных водах двух стран — Ирана и Омана, и пятый пункт меморандума о взаимопонимании по прекращению войны (с США — ред.) станет основой для действий в отношении управления судоходством в проливе», — отреагировал МИД Ирана на заявление аравийских монархий.

Согласно пятому пункту подписанного меморандума, Иран и Оман проведут переговоры относительно вопросов будущего управления Ормузским проливом и предоставлением связанных с этим морских услуг, в диалог будут включены и другие страны Персидского залива.

МИД Ирана ранее пояснял, что плата за судоходство в Ормузе обусловлена оказанием услуг и поддержанием экологической обстановки в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах. При этом Иран обязался не осуществлять каких-либо сборов с судов при проходе через Ормуз в течение 60 дней с момента подписания меморандума с США.

Источник: РИА Новости