Генсек СНГ считает, что ситуация в Армении после выборов стабилизируется

Ситуация в Армении после парламентских выборов будет стабилизироваться, для этого есть предпосылки.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На вопрос о том, есть ли сейчас предпосылки, что ситуация в Армении стабилизируется после выборов в парламент, Лебедев ответил утвердительно. «Да, я думаю, что есть, потому что премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян заявил, что они не собираются выходить из ЕАЭС на данный момент. Про СНГ вообще речи не идет, они остаются у нас в составе», — сказал генсек организации.

Лебедев отметил, что на сегодняшнем Экономическом совете СНГ присутствовал уполномоченный представитель Армении, он принимал участие и подписал документы. «Мы надеемся, что все будет нормально», — добавил генсек СНГ.

Источник: ТАСС