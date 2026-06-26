На некоторых горных реках Азербайджана ожидаются паводки и сели

С вечера 27 июня до утра 28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются ливни и грозы.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По данным службы, в ночные часы местами возможны интенсивные осадки. 28 июня ожидается относительно прохладная погода.

В районах Азербайджана неустойчивая погода с периодическими осадками сохранится до вечера 28 июня. Местами прогнозируются сильные дожди, грозы и град.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в том числе Куре, Аразе и Ганыхе. На некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели, а на отдельных территориях не исключены подтопления.