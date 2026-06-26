РФ оценила готовность Турции предоставить площадку для переговоров по Украине

Россия ценит готовность Турции предоставить стамбульскую площадку для проведения переговоров по урегулированию с Украиной.

Об этом сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин телеканалу CNN-türk.

«Мы искренне благодарны турецкой стороне за ее усилия и приверженность делу достижения прочного и надежного решения по Украине. Президент [Владимир] Путин четко заявил, что мы готовы возобновить и продолжить эти переговоры с того места, где они были прерваны в Стамбуле в 2022 году. Мы ценим готовность Турции предоставить стамбульскую площадку, которую считаем чрезвычайно подходящей для продолжения переговорных контактов. Мы никогда не исключали политических и дипломатических решений и возможностей», - отметил дипломат.

Источник: ТАСС