Иран остановил три судна при попытке пройти Ормузский пролив без разрешения

Три иностранных танкера предприняли попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения со стороны Тегерана, но были остановлены иранскими ВМС и были вынуждены изменить курс.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

По ее информации, танкеры пытались пройти через пролив, используя южный коридор, но после предупреждений вернулись обратно в Персидский залив.

25 июня Управление по контролю за Персидским заливом Ирана заявило, что не может гарантировать безопасность тем судам, которые будут следовать за пределами установленных Тегераном маршрутов.

Источник: IRIB