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Иран остановил три судна при попытке пройти Ормузский пролив без разрешения

First News Media16:29 - Сегодня
Иран остановил три судна при попытке пройти Ормузский пролив без разрешения

Три иностранных танкера предприняли попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения со стороны Тегерана, но были остановлены иранскими ВМС и были вынуждены изменить курс.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.

По ее информации, танкеры пытались пройти через пролив, используя южный коридор, но после предупреждений вернулись обратно в Персидский залив.

25 июня Управление по контролю за Персидским заливом Ирана заявило, что не может гарантировать безопасность тем судам, которые будут следовать за пределами установленных Тегераном маршрутов.

Источник: IRIB

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