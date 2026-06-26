 Захарова: Пашинян уводит разговор по членству Армении в ЕАЭС в «сферу демагогии» | 1news.az | Новости
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Захарова: Пашинян уводит разговор по членству Армении в ЕАЭС в «сферу демагогии»

First News Media16:40 - Сегодня
Захарова: Пашинян уводит разговор по членству Армении в ЕАЭС в «сферу демагогии»

Премьер Армении Никол Пашинян уводит разговор по теме членства страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в сферу демагогии, как он это уже делал в связи заморозкой участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Ознакомились с заявлениями премьер-министра Никола Пашиняна на заседании правительства Армении 25 июня, а также в ходе общения с журналистами по его итогам. Очевидно, что армянский премьер уводит разговор в сторону, в сферу демагогии, как он это уже делал в связи с так называемой заморозкой участия Еревана в ОДКБ», - обратила внимание дипломат.

По ее словам, поведение нынешних властей Армении, в частности Пашиняна, нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС.

Дипломат отметила, что Пашинян оставил без ответа главный вопрос. «В частности о том, как можно принимать в 2025 году закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», раз за разом утверждать, что будущее Армении в Европе, подписывать в мае 2026 года совместные с ЕС декларации с перечнем конкретных шагов, нацеленных на сближение республики с этим объединением, - и одновременно говорить о намерении оставаться полноправным членом ЕАЭС. По сути выходит, что деятельность Еревана в рамках союза - лишь временная мера для подготовки почвы для подключения к европейскому блоку, стандарты и правила которого кардинально отличаются от ЕАЭС и который, к тому же, проводит враждебную России политику. Такое поведение нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС», - подчеркнула Захарова.

Она заявила, что Армения должна как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между ЕАЭС и ЕС.

«В заявлении лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, принятом 29 мая в Астане, четко обозначено, что курс Еревана на сближение с ЕС несет существенные риски для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС. В документе подчеркнута необходимость предотвращения связанного с этим ущерба для входящих в ЕАЭС стран», - указала дипломат.

«Поэтому на вопрос о стратегическом выборе Еревану, как призывает сам [премьер Армении] Никол Пашинян, необходимо ответить, - подчеркнула она. - И как можно скорее».

Источник: ТАСС

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