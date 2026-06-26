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В Иране предупредили о последствиях полетов самолетов Израиля над соседними странами

First News Media16:45 - Сегодня
В Иране предупредили о последствиях полетов самолетов Израиля над соседними странами

Тегеран предупредил о негативных последствиях появления военных самолетов Израиля в воздушном пространстве соседних с исламской республикой стран.

Иран рассматривает такие передвижения как угрозу своей безопасности, говорится в заявлении штаба иранской армии.

В заявлении ВС Ирана, которое привел иракский новостной портал Baghdad Today, указывается, что «передвижения и присутствие в воздушном пространстве некоторых соседних стран израильских военных самолетов, направляющихся в сторону Ирана, будут рассматриваться как опасный акт и угроза для безопасности исламской республики». Иранские военные также указали, что «если США не смогут сдержать и контролировать» Израиль, то Иран «не станет терпеть никаких угроз в свой адрес и считает своим правом ответить на эти опасные действия».

Источник: ТАСС

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