КС Армении 4 июля огласит решение по делу об оспаривании итогов парламентских выборов

Конституционный суд (КС) Армении 4 июля огласит решение по объединенному делу об оспаривании итогов парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, сообщил председатель КС РА Арман Диланян.

«У Конституционного суда осталось мало времени для принятия решения по делу. 4 июля — последний день, когда Конституционный суд должен вынести решение», — сказал Диланян на заседании суда в пятницу.

В связи с этим он предложил провести заседание также в ближайший нерабочий день — 27 июня.

По итогам этого заседания будет принято решение о необходимости проведения слушаний и в воскресенье.

21 июня Конституционный суд объединил в одно производство заявления блоков «Сильная Армения» и «Армения», партий «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина» (ДОК), «Процветающая Армения», «Альянс защитников демократии во имя Республики» и Реформистской партии «Новая сила».

Заявители оспаривают решение Центральной избирательной комиссии Армении от 14 июня 2026 года об утверждении итогов очередных выборов в Национальное собрание.

Выборы в Национальное собрание Армении состоялись 7 июня 2026 года.

По официальным данным ЦИК, в парламент прошли три политические силы: правящая партия «Гражданский договор» (49,74% голосов), блок «Сильная Армения» (23,27%) и блок «Армения» (9,92%). Остальные 15 участвовавших в выборах партий не преодолели установленный 4-процентный барьер.

Источник: Арменпресс