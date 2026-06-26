Там, где был пустырь, сегодня растет сад - ФОТО

Газета «Бакинский рабочий» опубликовала материал о современном аграрном хозяйстве в Гёйгёльском районе и реализации новой Государственной программы развития сельского хозяйства Азербайджана на 2026–2030 годы. Представляем его вниманию наших читателей.

Мы решили убедиться в том, как эти задачи реализуются непосредственно на местах - на примере хозяйства, где еще несколько лет назад была пустующая территория, а сегодня работает современное аграрное производство.

Село Гызылджа Гёйгёльского района находится всего в нескольких километрах от Гянджи, рядом с трассой, ведущей в сторону Шамкирского района. Свернув с основной дороги и проехав чуть больше одного километра, мы оказываемся перед огромным фруктовым садом.

Сегодня трудно представить, что еще несколько лет назад эта территория была далека от того, чтобы называться перспективной для сельского хозяйства.

Первое, что бросается в глаза, - порядок и точность, созданные человеком. Ровные ряды плодовых деревьев, система орошения, ухоженные участки, техника, рабочие, занятые ежедневным уходом за садом.

Здесь идет привычная для такого хозяйства работа: деревьям нужен постоянный уход, урожаю - внимание, а конечный результат складывается из множества деталей.

Но за этой картиной стоит большая история труда. Путь Şirin Agro начинался с земли, которую сначала нужно было буквально вернуть к жизни.

Руководитель Гёйгёльского проекта компании Эльмир Фармаилов хорошо помнит, с чего все начиналось:

- Когда мы пришли сюда, это были фактически пустующие земли. Территория долгое время не использовалась. Были проблемы с рельефом, канавами, неровностями участка. Самая большая сложность - отсутствие необходимых водных ресурсов. Кроме того, здесь находились места, куда свозился мусор. Сначала нужно было очистить территорию, подготовить землю, создать условия, и только после этого начинать закладку сада. Работы по созданию хозяйства начались в 2019 году. Уже через год основные этапы формирования сада были завершены.

В реализации таких масштабных проектов важную роль играет и поддержка на местном уровне. Как отмечают в хозяйстве, руководство исполнительной власти Гёйгёльского района всегда внимательно относится к инициативам, направленным на развитие аграрного сектора, создание рабочих мест и повышение экономического потенциала территории.

Благодаря взаимодействию между предпринимателями и местными структурами удается оперативно решать возникающие вопросы и создавать условия для развития новых производственных проектов.

Сегодня Şirin Agro - крупнейший проект компании в Гёйгёльском районе. Его площадь составляет около 220 гектаров. Здесь создан супер-интенсивный фруктовый сад, где выращиваются персик, нектарин, черешня и другие плодовые культуры.

Но главное отличие этого хозяйства не только в масштабах. С самого начала здесь сделали ставку на другую модель - не просто выращивание фруктов, а создание полноценного современного производства.

Когда мы спросили Эльмира Фармаилова, насколько рискованным был такой проект на старте, он ответил без раздумий:

- Конечно, риски были большими. Такой проект нельзя создавать спонтанно. Все должно быть рассчитано заранее: какие сорта высаживать, когда они будут созревать, как организовать уход, сбор урожая, хранение и дальнейшую реализацию. Современное сельское хозяйство - это единая система, где все процессы связаны между собой.

Собственник хозяйства Галиб Гумбатов подошел к реализации проекта максимально ответственно. Ведь речь шла о серьезных инвестициях и долгосрочной перспективе.

Для разработки концепции производства были привлечены итальянские специалисты, вместе с которыми подготовили комплексный план развития хозяйства.

Особое внимание уделили подбору сортов. Они были подобраны таким образом, чтобы период созревания проходил поэтапно - от первых урожаев в мае до последних сборов в октябре.

Это решение дает сразу несколько преимуществ: сад обеспечивает продукцией длительный сезон, снижается нагрузка в период сбора урожая, а часть работников получает стабильную занятость на протяжении нескольких месяцев.

Сегодня в саду выращиваются десятки разновидностей персика и нектарина. Здесь есть ранние сорта, которые открывают сезон сбора, и поздние, позволяющие продолжать работу до осени.

Как отмечает Эльмир Фармаилов, выбор каждого сорта имеет свое значение:

- У каждого сорта свои особенности. Один ценится за вкусовые качества, другой - за внешний вид, третий - за устойчивость при транспортировке. Это особенно важно, когда речь идет о поставках на внешние рынки.

Продуманный подбор сортов позволяет хозяйству избежать одной из главных проблем в садоводстве - одновременного созревания большого объема продукции.

Когда весь урожай приходит сразу, производителю сложно одновременно собрать, сохранить и реализовать его. В Şirin Agro этот вопрос был решен еще на этапе создания проекта.

- Наша задача не получить весь урожай в один момент. Сад построен так, чтобы процесс шел последовательно: одни сорта завершают цикл, другие начинают созревать, - объясняет руководитель проекта.

Такой подход позволяет не только рационально организовать работу, но и сохранить качество продукции.

Одним из главных элементов хозяйства являются современные технологии. В саду используется система капельного орошения израильской компании Netafim. Для обеспечения стабильного водоснабжения здесь также были пробурены шесть артезианских скважин.

- В интенсивном саду все процессы связаны между собой. Полив, питание растения, обрезка, защита от заболеваний - все это влияет на конечный результат. Нельзя просто подать воду и ожидать высокого урожая. За каждым деревом стоит постоянная работа, - говорит Эльмир Фармаилов.

Грамотная агротехника определяет продуктивность сада: правильное формирование дерева, развитие плодовых ветвей, доступ солнечного света и хорошая вентиляция.

Сегодня хозяйство постепенно выходит на проектные показатели. С одного гектара персикового и нектаринового сада здесь получают до 50 тонн урожая, а с черешни - до 25 тонн.

Но деятельность Şirin Agro не ограничивается только выращиванием фруктов. На предприятии постепенно формируется собственная производственная инфраструктура. Здесь налажен выпуск пластиковой тары для сельскохозяйственной продукции, бетонных опор и других материалов, необходимых для работы хозяйства.

Это позволяет частично обеспечивать внутренние потребности предприятия и одновременно развивать дополнительные направления производства.

Однако современное садоводство не заканчивается в тот момент, когда урожай снят с дерева. Один из важнейших этапов - сохранить качество продукции и подготовить ее к выходу на рынок. И следующим этапом развития проекта станет создание современного холодильного комплекса. Здесь будут предусмотрены участки сортировки, хранения и упаковки продукции. Это позволит увеличить сроки сохранения фруктов, улучшить их подготовку к реализации и расширить возможности выхода на новые рынки.

- Сегодня уже недостаточно просто вырастить качественный продукт. Его необходимо правильно сохранить, отсортировать, упаковать и доставить потребителю. Только тогда вся производственная цепочка получает полноценную экономическую отдачу, - считает Эльмир Фармаилов.

Продукция Şirin Agro уже несколько лет широко представлена на внешних рынках. Основные направления экспорта - Россия и Дубай. Однако современный аграрный бизнес зависит не только от урожайности.

Не менее важна вся система взаимодействия между производителем и рынком. Производитель должен четко понимать, куда он направляет свою продукцию. Должна работать единая цепочка: выращивание, хранение, сортировка, упаковка и доставка. Только тогда хозяйство может развиваться стабильно.

Эта проблема сегодня характерна для многих производителей сельскохозяйственной продукции. Если раньше основной задачей было получить урожай, то теперь на первый план выходят вопросы сохранения качества, переработки, логистики и выхода на устойчивые рынки.

Опыт таких предприятий, как Şirin Agro, напрямую связан с новыми подходами, заложенными в Государственной программе развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы.

Новый этап развития аграрного сектора предполагает не только увеличение объемов производства, но и создание полной производственной цепочки - от выращивания до готового продукта.

Речь идет о развитии инфраструктуры, расширении возможностей хранения и переработки, внедрении современных технологий, повышении производительности и поддержке предприятий, которые создают добавленную стоимость.

Для таких хозяйств, как Şirin Agro, особенно важны направления, которые позволяют не останавливаться на этапе производства, а двигаться дальше - к переработке, упаковке и выходу на новые рынки.

Но за любой технологией всегда стоят люди. Сегодня на предприятии работают около 50 постоянных сотрудников, а в период сезонных работ дополнительно привлекается еще столько же работников. Это специалисты, которые ежедневно ухаживают за садом, контролируют технологические процессы и отвечают за качество продукции. Для жителей близлежащих населенных пунктов такие предприятия становятся возможностью получить стабильную работу рядом с домом.

Сегодня Şirin Agro - пример того, как меняется само понимание сельского хозяйства. Аграрный сектор постепенно переходит от простого выращивания продукции к созданию полноценной системы, где объединяются технологии, хранение, переработка и экспорт. История этого хозяйства показывает: даже территория, которая когда-то считалась бесперспективной, при грамотном подходе может стать точкой экономического роста.

- Что представители нового поколения фермеров ожидают от новой государственной аграрной программы, - спросили мы у Эльмира Фармаилова,

- В документе отражены ключевые направления дальнейшего развития отрасли. Новые механизмы государственной поддержки позволят предприятиям быстрее развиваться и расширять производство. Для экспортно ориентированных хозяйств особенно важны вопросы лицензирования. А поддержка в сфере логистики, когда государство берет на себя часть затрат, имеет большое значение для производителей, - отметил он.

Особое внимание в программе уделяется и вопросам водных ресурсов. Для интенсивных садов вода является одним из главных факторов стабильного производства. Современные системы орошения становятся не просто элементом технологии, а необходимым условием развития отрасли.

Опыт Şirin Agro показывает, что даже земли, которые раньше считались сложными для использования, при правильном подходе, современных технологиях и государственной поддержке могут стать эффективным ресурсом.

- Мы, фермеры, глубоко благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за столь своевременную программу. Благодаря таким государственным инициативам становится реальностью то, что там, где еще недавно был пустующий участок земли, сегодня работает современное производство, - говорит Эльмир Фармаилов.

И вместе с этим садом растет новый экономический потенциал не только Гёйгёльского района, но и всего региона.

Источник: «Бакинский рабочий»