 Там, где был пустырь, сегодня растет сад - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Там, где был пустырь, сегодня растет сад - ФОТО

First News Media16:52 - Сегодня
Там, где был пустырь, сегодня растет сад - ФОТО

Газета «Бакинский рабочий» опубликовала материал о современном аграрном хозяйстве в Гёйгёльском районе и реализации новой Государственной программы развития сельского хозяйства Азербайджана на 2026–2030 годы. Представляем его вниманию наших читателей.

Мы решили убедиться в том, как эти задачи реализуются непосредственно на местах - на примере хозяйства, где еще несколько лет назад была пустующая территория, а сегодня работает современное аграрное производство.

Село Гызылджа Гёйгёльского района находится всего в нескольких километрах от Гянджи, рядом с трассой, ведущей в сторону Шамкирского района. Свернув с основной дороги и проехав чуть больше одного километра, мы оказываемся перед огромным фруктовым садом.

Сегодня трудно представить, что еще несколько лет назад эта территория была далека от того, чтобы называться перспективной для сельского хозяйства.

Первое, что бросается в глаза, - порядок и точность, созданные человеком. Ровные ряды плодовых деревьев, система орошения, ухоженные участки, техника, рабочие, занятые ежедневным уходом за садом.

Здесь идет привычная для такого хозяйства работа: деревьям нужен постоянный уход, урожаю - внимание, а конечный результат складывается из множества деталей.

Но за этой картиной стоит большая история труда. Путь Şirin Agro начинался с земли, которую сначала нужно было буквально вернуть к жизни.

Руководитель Гёйгёльского проекта компании Эльмир Фармаилов хорошо помнит, с чего все начиналось:

- Когда мы пришли сюда, это были фактически пустующие земли. Территория долгое время не использовалась. Были проблемы с рельефом, канавами, неровностями участка. Самая большая сложность - отсутствие необходимых водных ресурсов. Кроме того, здесь находились места, куда свозился мусор. Сначала нужно было очистить территорию, подготовить землю, создать условия, и только после этого начинать закладку сада. Работы по созданию хозяйства начались в 2019 году. Уже через год основные этапы формирования сада были завершены.

В реализации таких масштабных проектов важную роль играет и поддержка на местном уровне. Как отмечают в хозяйстве, руководство исполнительной власти Гёйгёльского района всегда внимательно относится к инициативам, направленным на развитие аграрного сектора, создание рабочих мест и повышение экономического потенциала территории.

Благодаря взаимодействию между предпринимателями и местными структурами удается оперативно решать возникающие вопросы и создавать условия для развития новых производственных проектов.

Сегодня Şirin Agro - крупнейший проект компании в Гёйгёльском районе. Его площадь составляет около 220 гектаров. Здесь создан супер-интенсивный фруктовый сад, где выращиваются персик, нектарин, черешня и другие плодовые культуры.

Но главное отличие этого хозяйства не только в масштабах. С самого начала здесь сделали ставку на другую модель - не просто выращивание фруктов, а создание полноценного современного производства.

Когда мы спросили Эльмира Фармаилова, насколько рискованным был такой проект на старте, он ответил без раздумий:

- Конечно, риски были большими. Такой проект нельзя создавать спонтанно. Все должно быть рассчитано заранее: какие сорта высаживать, когда они будут созревать, как организовать уход, сбор урожая, хранение и дальнейшую реализацию. Современное сельское хозяйство - это единая система, где все процессы связаны между собой.

Собственник хозяйства Галиб Гумбатов подошел к реализации проекта максимально ответственно. Ведь речь шла о серьезных инвестициях и долгосрочной перспективе.

Для разработки концепции производства были привлечены итальянские специалисты, вместе с которыми подготовили комплексный план развития хозяйства.

Особое внимание уделили подбору сортов. Они были подобраны таким образом, чтобы период созревания проходил поэтапно - от первых урожаев в мае до последних сборов в октябре.

Это решение дает сразу несколько преимуществ: сад обеспечивает продукцией длительный сезон, снижается нагрузка в период сбора урожая, а часть работников получает стабильную занятость на протяжении нескольких месяцев.

Сегодня в саду выращиваются десятки разновидностей персика и нектарина. Здесь есть ранние сорта, которые открывают сезон сбора, и поздние, позволяющие продолжать работу до осени.

Как отмечает Эльмир Фармаилов, выбор каждого сорта имеет свое значение:

- У каждого сорта свои особенности. Один ценится за вкусовые качества, другой - за внешний вид, третий - за устойчивость при транспортировке. Это особенно важно, когда речь идет о поставках на внешние рынки.

Продуманный подбор сортов позволяет хозяйству избежать одной из главных проблем в садоводстве - одновременного созревания большого объема продукции.

Когда весь урожай приходит сразу, производителю сложно одновременно собрать, сохранить и реализовать его. В Şirin Agro этот вопрос был решен еще на этапе создания проекта.

- Наша задача не получить весь урожай в один момент. Сад построен так, чтобы процесс шел последовательно: одни сорта завершают цикл, другие начинают созревать, - объясняет руководитель проекта.

Такой подход позволяет не только рационально организовать работу, но и сохранить качество продукции.

Одним из главных элементов хозяйства являются современные технологии. В саду используется система капельного орошения израильской компании Netafim. Для обеспечения стабильного водоснабжения здесь также были пробурены шесть артезианских скважин.

- В интенсивном саду все процессы связаны между собой. Полив, питание растения, обрезка, защита от заболеваний - все это влияет на конечный результат. Нельзя просто подать воду и ожидать высокого урожая. За каждым деревом стоит постоянная работа, - говорит Эльмир Фармаилов.

Грамотная агротехника определяет продуктивность сада: правильное формирование дерева, развитие плодовых ветвей, доступ солнечного света и хорошая вентиляция.

Сегодня хозяйство постепенно выходит на проектные показатели. С одного гектара персикового и нектаринового сада здесь получают до 50 тонн урожая, а с черешни - до 25 тонн.

Но деятельность Şirin Agro не ограничивается только выращиванием фруктов. На предприятии постепенно формируется собственная производственная инфраструктура. Здесь налажен выпуск пластиковой тары для сельскохозяйственной продукции, бетонных опор и других материалов, необходимых для работы хозяйства.

Это позволяет частично обеспечивать внутренние потребности предприятия и одновременно развивать дополнительные направления производства.

Однако современное садоводство не заканчивается в тот момент, когда урожай снят с дерева. Один из важнейших этапов - сохранить качество продукции и подготовить ее к выходу на рынок. И следующим этапом развития проекта станет создание современного холодильного комплекса. Здесь будут предусмотрены участки сортировки, хранения и упаковки продукции. Это позволит увеличить сроки сохранения фруктов, улучшить их подготовку к реализации и расширить возможности выхода на новые рынки.

- Сегодня уже недостаточно просто вырастить качественный продукт. Его необходимо правильно сохранить, отсортировать, упаковать и доставить потребителю. Только тогда вся производственная цепочка получает полноценную экономическую отдачу, - считает Эльмир Фармаилов.

Продукция Şirin Agro уже несколько лет широко представлена на внешних рынках. Основные направления экспорта - Россия и Дубай. Однако современный аграрный бизнес зависит не только от урожайности.

Не менее важна вся система взаимодействия между производителем и рынком. Производитель должен четко понимать, куда он направляет свою продукцию. Должна работать единая цепочка: выращивание, хранение, сортировка, упаковка и доставка. Только тогда хозяйство может развиваться стабильно.

Эта проблема сегодня характерна для многих производителей сельскохозяйственной продукции. Если раньше основной задачей было получить урожай, то теперь на первый план выходят вопросы сохранения качества, переработки, логистики и выхода на устойчивые рынки.

Опыт таких предприятий, как Şirin Agro, напрямую связан с новыми подходами, заложенными в Государственной программе развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы.

Новый этап развития аграрного сектора предполагает не только увеличение объемов производства, но и создание полной производственной цепочки - от выращивания до готового продукта.

Речь идет о развитии инфраструктуры, расширении возможностей хранения и переработки, внедрении современных технологий, повышении производительности и поддержке предприятий, которые создают добавленную стоимость.

Для таких хозяйств, как Şirin Agro, особенно важны направления, которые позволяют не останавливаться на этапе производства, а двигаться дальше - к переработке, упаковке и выходу на новые рынки.

Но за любой технологией всегда стоят люди. Сегодня на предприятии работают около 50 постоянных сотрудников, а в период сезонных работ дополнительно привлекается еще столько же работников. Это специалисты, которые ежедневно ухаживают за садом, контролируют технологические процессы и отвечают за качество продукции. Для жителей близлежащих населенных пунктов такие предприятия становятся возможностью получить стабильную работу рядом с домом.

Сегодня Şirin Agro - пример того, как меняется само понимание сельского хозяйства. Аграрный сектор постепенно переходит от простого выращивания продукции к созданию полноценной системы, где объединяются технологии, хранение, переработка и экспорт. История этого хозяйства показывает: даже территория, которая когда-то считалась бесперспективной, при грамотном подходе может стать точкой экономического роста.

- Что представители нового поколения фермеров ожидают от новой государственной аграрной программы, - спросили мы у Эльмира Фармаилова,

- В документе отражены ключевые направления дальнейшего развития отрасли. Новые механизмы государственной поддержки позволят предприятиям быстрее развиваться и расширять производство. Для экспортно ориентированных хозяйств особенно важны вопросы лицензирования. А поддержка в сфере логистики, когда государство берет на себя часть затрат, имеет большое значение для производителей, - отметил он.

Особое внимание в программе уделяется и вопросам водных ресурсов. Для интенсивных садов вода является одним из главных факторов стабильного производства. Современные системы орошения становятся не просто элементом технологии, а необходимым условием развития отрасли.

Опыт Şirin Agro показывает, что даже земли, которые раньше считались сложными для использования, при правильном подходе, современных технологиях и государственной поддержке могут стать эффективным ресурсом.

- Мы, фермеры, глубоко благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за столь своевременную программу. Благодаря таким государственным инициативам становится реальностью то, что там, где еще недавно был пустующий участок земли, сегодня работает современное производство, - говорит Эльмир Фармаилов.

И вместе с этим садом растет новый экономический потенциал не только Гёйгёльского района, но и всего региона.

Источник: «Бакинский рабочий»

Поделиться:
259

Актуально

Мнение

Фактор абсолютной победы: как Азербайджан создал эталонную армию XXI века

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

Экономика

Грузия получила гарантии на поставку более 2 млрд куб. м природного газа из ...

Общество

В ряде регионов Азербайджана ожидается усиление ветра

Общество

В Абшеронском районе за сутки задержаны 122 мотохулигана - ВИДЕО

Там, где был пустырь, сегодня растет сад - ФОТО

На некоторых горных реках Азербайджана ожидаются паводки и сели

Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

20-летняя азербайджанка трагически погибла в Грузии

Погода на среду: В Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Глава TƏBİB уволил директоров трех больниц

Бакинский городской зоопарк ликвидируется и присоединяется к новой структуре

Последние новости

Глава Минобороны Израиля пригрозил руководству Ирана

Сегодня, 17:49

Военнослужащим Министерства обороны присвоены высшие воинские звания

Сегодня, 17:36

Ираклий Кобахидзе поблагодарил Азербайджан за помощь в снабжении природным газом

Сегодня, 17:35

Руководство Минобороны посетило Аллею почётного захоронения, Парк Победы и Военное мемориальное кладбище - ФОТО

Сегодня, 17:26

Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили стратегическое партнерство и региональную безопасность

Сегодня, 17:17

Volkswagen планирует сократить 100 тыс. рабочих мест

Сегодня, 17:00

В Абшеронском районе за сутки задержаны 122 мотохулигана - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

Там, где был пустырь, сегодня растет сад - ФОТО

Сегодня, 16:52

КС Армении 4 июля огласит решение по делу об оспаривании итогов парламентских выборов

Сегодня, 16:50

В Иране предупредили о последствиях полетов самолетов Израиля над соседними странами

Сегодня, 16:45

Захарова: Пашинян уводит разговор по членству Армении в ЕАЭС в «сферу демагогии»

Сегодня, 16:40

Нидерландский футболист погиб в возрасте 28 лет в результате несчастного случая

Сегодня, 16:35

Иран остановил три судна при попытке пройти Ормузский пролив без разрешения

Сегодня, 16:29

РФ оценила готовность Турции предоставить площадку для переговоров по Украине

Сегодня, 16:15

Умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов

Сегодня, 16:00

Россия и Украина провели обмен пленными 

Сегодня, 15:54

На некоторых горных реках Азербайджана ожидаются паводки и сели

Сегодня, 15:25

Погода на субботу: В Баку ожидаются ливни и сильный ветер

Сегодня, 15:05

Генсек СНГ считает, что ситуация в Армении после выборов стабилизируется

Сегодня, 15:00

В Иране объяснили, кто будет управлять Ормузским проливом

Сегодня, 14:50
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02