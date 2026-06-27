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В ЦАР из-за вспышки холеры погибли 24 человека

First News Media19:10 - Сегодня
В ЦАР из-за вспышки холеры погибли 24 человека

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) из-за вспышки холеры погибли 24 человека.

Как передает агентство Xinhua, об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения ЦАР Пьер Сомсе.

"На сегодняшний день зафиксировано 197 случаев заболевания холерой, а также 24 летальных случая, уровень смертности - 12,2%", - отметил он.

По словам министра, заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что эпицентр вспышки находится на юго-западе страны в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания был выявлен 14 июня.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышки холеры зарегистрированы в 14 странах Африки. Наиболее масштабная из них произошла на территории Демократической Республики Конго (ДРК), где с начала 2026 года зафиксировано 21 тыс. заболевших, из которых умерли 726.

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