МИД Ирана: Удары США являются нарушением Устава ООН

Удары США по Ирану являются нарушением Устава ООН, а также договоренностей об урегулировании конфликта, достигнутых между Тегераном и Вашингтоном, говорится в заявлении МИД Ирана.

"МИД исламской республики решительно осуждает авиаудары террористической армии США, нанесенные в ранние часы воскресенья <...>. Эти жестокие нападения, являющиеся явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, а также статьи 1 Меморандума о взаимопонимании по прекращению навязанной войны, показывают, что режим США не придает ни малейшего значения своим обязательствам", - сказано в заявлении ведомства.

МИД подчеркнул, что Иран готов защищать национальный суверенитет и территориальную целостность в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Источник: ТАСС