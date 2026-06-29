Кая Каллас обсудит в Анкаре статус Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер посетят Турцию с визитом 29-30 июня.

Об этом говорится в сообщении Службы внешних связей ЕС (EEAS).

Запланированы встречи членов делегации Евросоюза с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Отмечается, что визит состоится в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. «Визит предоставит возможность пересмотреть отношения между ЕС и Турцией в контексте статуса Турции в качестве страны-кандидата на вступление в ЕС и союзника по НАТО, обсудить общие проблемы, с которыми сторонам приходится сталкиваться на фоне все более нестабильной геополитической обстановки, и изыскать новые пути сотрудничества», — говорится в заявлении.

Это будет второй официальный визит Каи Калласа в Турцию.

Источник: Anadolu