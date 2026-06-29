В Китае при землетрясении пострадали 13 человек

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,5 в юго-западной китайской провинции Сычуань.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба города Ибинь.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в районе поселка Шахэ уезда Гао городского округа Ибинь. Очаг залегал на глубине 6 км.

После подземных толчков городской штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия объявил третий уровень экстренного реагирования. Около 200 человек были эвакуированы и размещены в безопасном месте.