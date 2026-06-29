РФ нанесла удары по Сумской и Запорожской областям, есть погибшие и раненые

Россия атаковала Сумскую и Запорожскую области Украины, в результате чего шесть человек погибли, еще 37 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщили Национальная полиция Украины и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По данным Нацполиции, в Сумской области в результате российских атак погибли два человека, еще девять получили ранения.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что российские войска за сутки нанесли 973 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак в Запорожье, а также Запорожском и Пологовском районах погибли четыре человека, еще 28 получили ранения.

Кроме того, по информации областных властей, поступило 249 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.