В Армении в машине обнаружены тела трех человек после пожара

В Армении тела трех человек обнаружены после пожара в автомобиле.

Об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на МВД страны.

Утром в МВД поступил сигнал о том, что на дороге Ереван-Ерасх, на территории села Суренаван, горит автомобиль. На место происшествия прибыли пожарные-спасатели. Потушив огонь, спасатели обнаружили в салоне Nissan Rogue три наполовину обугленных тела.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства инцидента. Ведется работа по установлению личностей погибших.