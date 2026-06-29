Новая стратегическая цель ЦБА: цифровизация и искусственный интеллект в финансовом секторе

В Стратегии развития финансового сектора на 2027–2030 годы, разрабатываемой Центральным банком Азербайджана (ЦБА), цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта станут одними из ключевых приоритетов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила глава департамента финансовых технологий и инноваций ЦБА Фидан Тофиди на мероприятии по теме «Цифровая финансовая повестка Азербайджана».

По ее словам, в настоящее время Центральный банк завершает реализацию последнего года Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы, одновременно ведя работу над подготовкой новой четырехлетней стратегии.

«Цифровизация станет одним из важнейших направлений следующего стратегического периода. Наряду с этим одним из главных приоритетов будет внедрение искусственного интеллекта, поскольку мировые тенденции стремительно движутся в сторону широкого применения этих технологий», - сказала она.

Ф.Тофиди отметила, что одной из основных целей является повышение уровня цифровизации финансовых институтов и расширение использования технологий искусственного интеллекта в их деятельности. Она также добавила, что в рамках новой стратегии планируется продолжить и расширить уже реализуемые проекты, а также разработать индексы цифровой зрелости. В настоящее время проект находится на стадии подготовки и утверждения, получены предварительные результаты.

Г.Агаев