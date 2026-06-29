В Баку состоится Бизнес-форум Черноморского банка торговли и развития

Как сообщает Министерство финансов Азербайджана, 1-2 июля в городе Баку под председательством Азербайджанской Республики состоятся 28-я Ежегодная встреча Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) и Бизнес-форум.

В ходе Ежегодной встречи будут рассмотрены итоги деятельности Банка, утверждены финансовые отчеты за 2025 год, а также обсуждены дальнейшие направления деятельности Банка и вопросы институционального развития.

В рамках встречи состоится Бизнес-форум на тему «Соединение рынков, диверсификация экономик: Азербайджан как региональный узел», где пройдут дискуссии об экономических приоритетах развития Азербайджана, укреплении регионального сотрудничества, а также о проектах, реализуемых ЧБТР в нашей стране, текущих тенденциях и вызовах в сфере финансирования развития.

Кроме того, в соответствии с повесткой Форума, в центре внимания будут вопросы расширения региональных связей, вклад диверсифицированных механизмов финансирования в устойчивый экономический рост, а также роль Азербайджана как важного экономического и транспортного узла между Европой и Азией.

В рамках мероприятия запланировано проведение различных презентаций, пленарных сессий и деловых дискуссий, а также организация двусторонних встреч (B2B) между предпринимателями и представителями финансовых институтов.

ЧБТР является многосторонним международным институтом развития, учрежденным 11 государствами-членами Организации черноморского экономического сотрудничества – Албанией, Азербайджаном, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной. Штаб-квартира расположена в городе Салоники (Греция).

ЧБТР служит содействию устойчивому экономическому развитию и региональному сотрудничеству в странах-членах, осуществляя деятельность по финансированию проектов государственного и частного секторов, предоставлению кредитов и кредитных линий, выдаче инвестиций и гарантий, а также финансированию торговли.