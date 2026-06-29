Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в благотворительном фестивале - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой прошел Благотворительный фестиваль, посвященный педагогам общеобразовательных заведений Азербайджана.

В мероприятии, организованном в рамках сотрудничества Общественного объединения IDEA, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и организации ThinkIn, приняли участие около 1000 педагогов из 290 общеобразовательных заведений страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева и Алена Алиева также приняли участие в фестивале, организованном под открытым небом в Центральном ботаническом саду.

Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с различными рабочими зонами, созданными на территории фестиваля, пообщались с участниками в национальной зоне, художественных мастерских, занятиях йогой и медитацией, ярмарке ручных работ и других интерактивных пространствах, сфотографировались и посмотрели творческие выступления школьников. Им были подарены различные изделия ручной работы.

Выступая на официальной части мероприятия, Лейла Алиева выразила уверенность в том, что фестиваль подарит всем прекрасные и позитивные чувства. Лейла Алиева подчеркнула, что каждый ребенок – это чудо, сокровище. Чем раньше мы это поймем, тем раньше раскроются их таланты. Отметив важность лучшего понимания детей учителями, родителями и взрослыми в целом, Лейла Алиева сказала, что доброта – это величайшее счастье.

Затем Лейла Алиева выразила благодарность педагогам за их ответственную работу.

На проведенной в рамках мероприятия панельной дискуссии состоялся обмен мнениями о важности продвижения в общеобразовательных заведениях таких ценностей, как доброта, сострадание, взаимное уважение и эмпатия. Принявшие участие в дискуссии исполняющая обязанности заведующего Управлением образования по городу Баку Нармина Гусейнова и проректор Университета AДA Вафа Каздал особо подчеркнули важную роль учителей в развитии будущих поколений и общества в целом.

Затем состоялась церемония награждения победителей «Благотворительного марафона», прошедшего в рамках фестиваля. Наиболее креативный контент в социальных сетях на тему доброты среди школ оценивался в различных номинациях, победителями в номинациях «Самая искренняя благодарность», «Награда за благотворительные поступки», «Лучшая экологическая инициатива» и других были объявлены школы номер 55, 244, 83, 156, 185, 45, 277, 144, 211, 300 и 165. Марафон был проведен с целью поощрения доброты, благодарности, креативности и солидарности как культуры повседневного поведения в школах.

Фестиваль, прошедший в праздничной атмосфере, завершился обширной концертной программой.

Отметим, что главной целью Благотворительного фестиваля было выражение глубокого уважения и благодарности общества к учителям, содействие созданию здоровой образовательной среды, основанной на доброте, взаимном уважении и поддержке в школах, вклад в развитие образовательной культуры, основанной на эмпатии и нравственных ценностях, а также демонстрация важной роли доброты в системе образования и в развитии общества.

На ярмарке ручных работ, проходившей в рамках мероприятия, участникам были представлены изделия, изготовленные воспитанниками Школы-интерната с интегрированным обучением номер 11, Центра аутизма «Вместе и здоровы», Центра развития «Зяка йолу», İZ Community», Kashalata и других организаций.