Армения и США обсудили сотрудничество в области редких и критически важных минералов

Посол Армении в США Нарек Мкртчян встретился с директором Управления международных программ Геологической службы США Уильямом Каннингемом.

В ходе встречи обсуждался опыт США в процессе формирования геологической службы и возможные направления сотрудничества на его основе, а также затрагивались возможности развития армяно-американского сотрудничества в области редких и критически важных минералов.

Была подчеркнута важность сотрудничества в контексте подписанных в мае Всеобъемлющей хартии стратегического партнерства и Рамочного меморандума об обеспечении поставок в области добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Источник: «Арменпресс»