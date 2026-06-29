Грузия и Казахстан подпишут заявление о стратегическом партнерстве 

Представители руководства Грузии и Казахстана подпишут совместное заявление о стратегическом партнерстве во время визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Астану.

Об этом сообщила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

«Сегодня, в рамках визита премьер-министра в Казахстан, будет оформлено совместное заявление о стратегическом партнерстве, что будет логическим продолжением существующего много лет тесного сотрудничества между двумя странами, и, в то же время, выведет наши отношения на новый уровень», - написала Бочоришвили в Facebook.