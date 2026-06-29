Иран и Оман провели первое заседание комитета по Ормузскому проливу

Первое заседание совместного комитета Ирана и Омана по Ормузскому проливу состоялось в Маскате, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"В ходе поездки в Маскат состоялось первое заседание совместного комитета по Ормузскому проливу… В ходе обсуждения текущих вопросов, касающихся пролива, мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках пятой статьи Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных прав прибрежных государств", — написал Гарибабади на своей официальной странице в соцсети Х.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф 23 июня сообщил, что Иран и Оман создают совместный комитет для диалога по Ормузскому проливу.

Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной — Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.

Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.

Источник: РИА Новости