ЦБА: ежемесячный оборот Системы мгновенных платежей превысил 1 млрд AZN

Ежемесячный оборот Системы мгновенных платежей уже превысил 1 млрд манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам глава департамента развития платежных систем и продуктов Центрального банка Азербайджана Афган Аббасов.

По его словам, этот показатель вырос более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аббасов отметил, что Центральный банк совместно с банками и финтех-компаниями активно реализует проекты по развитию Системы мгновенных платежей: «Через систему осуществляются переводы между клиентами, платежи через AzQR, а также государственные платежи».

По его словам, в этом месяце количество платежей, осуществленных через AzQR, приблизилось к 40 миллионам, что означает рост более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время платежи AzQR поддерживаются в мобильных приложениях банков и ряда финтех-компаний, а также в широкой сети POS-терминалов в стране: «Эта система дает бизнесу преимущества в виде более низких комиссий и мгновенных расчетов средств».