В Афганистане заявили о 36 погибших из-за атак Пакистана

Свыше 30 человек погибли, еще 163 пострадали в результате нескольких ночных ударов Пакистана по Афганистану.

Об этом сообщил заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат.

«Проведенные прошедшей ночью атаки Пакистана привели к гибели 36 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, еще 163 человека получили травмы», - написал он в X.

По словам Фитрата, ночью пакистанские ВС нанесли удары по деревням в провинциях Пактия, Пактика и Кунар. Больше всего гражданских лиц погибли в результате удара по деревне в провинции Пактия на востоке страны. Кроме того, удары привели к гибели скота и полному разрушению трех жилых домов.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

Источник: ТАСС