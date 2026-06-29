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Украина отдаст часть полномочий ЕС и изменит Конституцию

First News Media12:35 - Сегодня
Украина отдаст часть полномочий ЕС и изменит Конституцию

Украина готовится к масштабному пересмотру Конституции из-за будущего вступления в Евросоюз.

Определенную часть государственных полномочий предстоит передать непосредственно органам ЕС, заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, стране придется пересмотреть большое количество правовых позиций, потому что это обычный путь для всех государств-кандидатов.

Основная цель — ввести в правовое поле огромный пласт отношений с Евросоюзом. После завершения боевых действий государство должно переосмыслить фундаментальные вопросы, отметил он.

В первую очередь это касается системы национальной безопасности и обороны. Нуждается в уточнении роль Вооруженных сил в жизни страны, а кроме этого власти планируют пересмотреть гарантии прав и свобод украинцев, сказал спикер.

Будущие правки, по его словам, коснутся системы национальной обороны, функций и статуса ВСУ, механизмов защиты прав граждан и адаптации законодательства к стандартам ЕС.

«Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в Конституции Украины», — пояснил Руслан Стефанчук.

Власти не собираются принимать решение кулуарно. Стефанчук настаивает на привлечении общественности, потому что столь большая реформа должна стать результатом открытого диалога. Пока продолжается военное положение, вносить изменения в основной закон невозможно, однако подготовка продолжается уже сейчас.

«Я это вижу, как общие мазки, которые после завершения военного положения должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе, и, возможно, в ближайшее время будут внесены в Конституцию Украины», — резюмировал спикер парламента.

Напомним, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Сейчас идет процесс скрининга украинского законодательства на соответствие европейским нормам. Это обязательный этап до начала реальных переговоров о членстве.

Источник: Укринформ

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