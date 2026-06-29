Оправдательный приговор и условное осуждение: Судья Бакинского суда объяснил разницу

Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Мурад Асланов разъяснил в комментарии 1news.az, в каких случаях выносится оправдательный приговор, а также разграничил данное понятие с институтом условного осуждения.

По словам судьи, оправдательный приговор выносится в тех случаях, когда вина лица не доказана. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, оправдательный приговор может быть вынесен по следующим основаниям:

- при отсутствии события уголовного правонарушения (деяния);

- при отсутствии в деянии состава преступления;

- при неустановлении причастности лица к совершению преступления;

- при недоказанности вины лица.

М.Асланов отметил, что при наличии любого из этих оснований лицо признается невиновным.

В качестве примера судья указал, что если лицо обвиняется в совершении кражи, однако в ходе судебного разбирательства устанавливается его непричастность к данному деянию, суд обязан вынести оправдательный приговор.

М.Асланов подчеркнул, что задача суда заключается не в автоматическом утверждении выводов органов следствия. По его словам, суд самостоятельно исследует все представленные доказательства, проверяет их допустимость (законность получения) и достоверность, и только после этого принимает итоговое решение.

Судья сообщил, что в ряде случаев в ходе судебного разбирательства выявляются нарушения закона, допущенные на стадии досудебного производства, факты ущемления прав граждан или ненадлежащего соблюдения процессуальных требований. В таких ситуациях суд не ограничивается лишь вынесением решения по делу; при необходимости он может вынести частное определение (постановление) в отношении ответственных лиц для установления причин данных нарушений и принятия мер по предотвращению их в будущем.

Судья также добавил, что в обществе условное осуждение и оправдательный приговор порой воспринимаются как тождественные понятия. Однако с юридической точки зрения это абсолютно разные правовые институты.

По его словам, при условном осуждении лицо признается виновным и ему назначается наказание. Разница лишь в том, что исполнение данного наказания считается условным и увязывается с установлением определенного испытательного срока. При вынесении же оправдательного приговора суд приходит к выводу, что лицо не совершало данного преступления либо его вина не была доказана. В этом случае лицо признается полностью невиновным.

Судья резюмировал, что законодательство строго запрещает использование в тексте оправдательного приговора любых формулировок, которые могут поставить под сомнение невиновность оправданного.