Путин: переговоры с Украиной можно провести в Минске

Президент России Владимир Путин допустил, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске, если до них дойдет дело.

Он напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались в столице Белоруссии.

По словам господина Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко «готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами». «Уверен, что, если дело когда-то дойдет до переговоров, можно использовать тоже белорусские возможности», — сказал российский президент в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: Kommersant.ru