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Nyt: на сделках США и Казахстана заработали сыновья Трампа

First News Media13:52 - Сегодня
Nyt: на сделках США и Казахстана заработали сыновья Трампа

Сыновья Дональда Трампа и министра торговли США Говарда Лютника зарабатывают на сделках по добыче вольфрама в Казахстане, продвигаемых их отцами.

Это следует из большого расследования The New York Times.

Во время переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в сентябре 2025 года удалось добиться для американского инвестора доступа к одному из крупнейших в мире неразработанных месторождений вольфрама, который необходим США для производства боеголовок, истребителей и чипов. Стоимость запасов вольфрама на объекте оценивается в сумму до $80 млрд.

Как выяснила газета, финансовый интерес в проекте получили члены семей политиков. Через несколько недель после переговоров инвесторы компании Dominari Securities, которая базируется в Trump Tower и частично принадлежит Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, выкупили 20-процентную долю в корпоративной структуре, связанной с казахстанским проектом. Почти одновременно с этим инвесткомпания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Лютника и управляемая его сыновьями Брэндоном и Кайлом, помогла одному из ведущих инвесторов сделки привлечь $210 млн нового капитала, заработав на этом миллионы долларов в виде комиссионных.

Финальное соглашение между американской стороной и Казахстаном (где Kaz Resources получила 70%, а госструктуры Казахстана — 30%) было подписано 6 ноября 2025 года, всего через шесть дней после вхождения в проект структур, связанных с сыновьями Трампа.

Согласно федеральным документам, этот случай не единичный. Семьи Трампа и Лютника имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с американским правительством в сфере добычи критически важных полезных ископаемых. Все эти фирмы либо уже получили прямую финансовую помощь от администрации Трампа, либо ожидают одобрения заявок от Министерства торговли. Общая сумма выделенного или рассматриваемого властями США финансирования для этих 14 компаний превышает $8,9 млрд.

Источник: «КоммерсантЪ»

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