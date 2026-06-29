Нетаньяху: Израиль обратит внимание США на заявления Эрдогана

Израильская сторона очень серьезно воспринимает риторику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении еврейского государства, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина.

«Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Израиля. Мы очень серьезно относимся к этим словам, потому что, если есть что-то, что мы узнали из истории нашего народа, так это то, что, когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вы должны воспринимать их всерьез», — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль обратит внимание «американских друзей» на эти замечания.

Источник: The Times of Israel